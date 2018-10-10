Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании "Якутия"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Росавиация в ходе проверок авиакомпании "Якутия" в 2018 году выявила ряд нарушений, может ограничить сертификат эксплуатанта перевозчика, говорится в сообщении ведомства.

Во вторник вечером лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.

Ведомство отмечает, что в текущем году в ходе проведения проверок деятельности "Якутии" были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства, в том числе: нарушение максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей воздушных судов; невыполнение технического обслуживания воздушных судов в установленные сроки; нарушение сроков замены изделий самолета с ограниченным ресурсом; фальсификация производственно-технической документации.

"В настоящее время Росавиацией рассматривается вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта АО "Авиакомпания "Якутия" в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил", — говорится в сообщении.