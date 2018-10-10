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Экономика

В Госдуме объяснили, почему "Нафтогаз" удержал $9 миллионов с "Газпрома"

(обновлено: 19:36 10.10.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyГазокомпрессорная станция Бобровницкая, Украина. Архивное фотоГазокомпрессорная станция Бобровницкая, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в беседе с RT прокомментировал решение "Нафтогаза Украины" удержать с "Газпрома" девять миллионов долларов переплаты за транзит газа.

По словам парламентария, действия украинской компании "напоминают пир во время чумы". Завальный также отметил, что все подобные решения со стороны Киева будут иметь долговременный характер – "не в пользу "Нафтогаза" или Украины".

"Должно быть принято решение, которое устроит все стороны и поможет выстроить долгосрочные отношения между компаниями", — заявил собеседник телеканала.

Как считает Завальный, "Нафтогаз" вряд ли вернет удерживаемые средства.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Украина находится в преддефолтном состоянии. Если они не получат очередной транш, их положение усугубится", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, действия "Нафтогаза" в подобной экономической обстановке просто нецелесообразны.

"В этой ситуации продолжать ухудшать отношения в вопросах энергетики и экономического сотрудничества со страной-соседом — пилить сук, на котором сидишь. Принцип "чем хуже, тем лучше" продолжает действовать на Украине", — подытожил Завалтный.

Ранее "Нафтогаз" сообщил об удержании девяти миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. По словам представителей компании, после изменения формулы ценообразования на газ по контракту на поставку сырья на Украину ставка стоимости транзита снизилась.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж  вынес решение о взыскании с "Газпрома"  в пользу "Нафтогаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Сотрудники компании Нафтогаз
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская компания обжаловала решение, объявив о расторжении контрактов с украинской стороной.

Киев 30 мая заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Газпром" 14 июня подчеркнул, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

Газовый конфликт
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