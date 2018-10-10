Хантсман отметил открытость российской экономики для американских компаний

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Многие отрасли российской экономики открыты для участия американских компаний, заявил в среду посол США Джон Хантсман.

"Мы продолжаем работать (с РФ) по вопросам, связанным с экономикой и торговлей. По-прежнему многие отрасли российской экономики открыты для участия американских компаний", — заявил Хантсман в интервью по случаю годовщины своей работы в России.

Он отметил, что для него как главы американской дипмиссии в России очень важно поддерживать контакты между гражданами обеих стран.