Челябинская область намерена увеличить в 2019 году экспорт продукции АПК

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Челябинская область намерена увеличить в 2019 году экспорт продукции агропромышленного комплекса, сообщил РИА Новости губернатор региона Борис Дубровский на российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

Говоря о сельском хозяйстве в регионе, губернатор сообщил, что в этом году урожайность зерна упала из-за засухи, но по производству мяса всех видов, в частности по курице и свинине, Челябинская область продолжает удерживать лидерство по стране. По его словам, в следующем году экспорт продукции АПК в регионе увеличится.

"Мы профицитны по продуктам питания, и мы понимаем, что основное для инвесторов — это сбыт. Экспортно-ориентированные предприятия имеют серьезный потенциал. Мы уже экспортируем каши, макаронные изделия, растительные масла и птицу в Китай и страны СНГ", — заявил губернатор.

Он добавил, что на развитие сельского хозяйства власти ежегодно направляют порядка 4 миллиардов рублей: 2 миллиарда — из федерального бюджета и 2 миллиарда — из бюджета области. На данный момент в регионе реализуются 24 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 40 миллиардов рублей.

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