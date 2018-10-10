Глава ВТО призвал частный бизнес к участию в обсуждении реформы организации

НУСА ДУА (Индонезия), 10 окт – РИА Новости. Частный бизнес должен принять участие в обсуждении реформы Всемирной торговой организации вместе с властями стран-членов ВТО, заявил гендиректор организации Роберто Азеведо.
По слова Азеведо, прогресс в проведении торговых реформ в последние годы был медленным. С момента создания организации в 1995 году и до 2013 года, когда на Бали состоялась девятая министерская конференция, изменений в работе мировой торговой системы практически не было. Реализация балийских соглашений по торговле, сельскому хозяйству, информационным технологиям дала позитивные результаты.
По словам главы ВТО, лидеры многих стран-членов организации взяли на себя обязательство работать вместе над программой реформ, так как им недостаточно изменений, произошедших за последние годы.