В ПОЭЗ "Ульяновск" за три года удалось привлечь более 20 резидентов

УЛЬЯНОВСК, 10 окт — РИА Новости. За последние 3 года в портовую особую экономическою зону (ПОЭЗ) "Ульяновск" удалось привлечь более 20 резидентов; планируется, что уже в 2019 году ПОЭЗ выйдет на показатель эффективности до 90%, сообщил глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Мы начали активную работу по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры ПОЭЗ в 2014 году, в том числе уникальный объект — рулежную дорогу класса F, которая может принимать все типы воздушных судов. Именно этот факт стал решающим в привлечении таких крупных резидентов как корпорация "Иркут" и компания "Спектр — Авиа", — привели в пресс-службе облправительства сообщение Смекалина в ходе посещения территории ПОЭЗ полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым.

Смекалин добавил, что, параллельно с работой над локализацией на новых производств, власти области выстраивают кооперационные цепочки между резидентами особых зон. "К примеру, компания "МЕКРАрус", работающая в сфере изготовления зеркал для грузовых автомобилей, начала активное сотрудничество с димитровградским заводом "Призма", — пояснил он.

По информации руководителя ПОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанова, на ее территории сегодня зарегистрированы 22 резидента из отрасли авиапромышленности, производства автокомпонентов, БПЛА, медицинской техники, станкостроения.

"Уже работают на этой территории 3 компании: "Промтех-Ульяновск" — производство бортовых кабельных систем для самолетов и два логистических центра "1А" и "Т1". Число созданных рабочих мест на этих предприятиях составило около 500 человек. В 2018 году на стройку вышли 2 компании: предприятие по производству синтетических масел и присадок ООО "РСМП" и предприятия по производству полного цикла гофроупаковки ООО "Марсенал Юнайтед". Кроме того, до конца года Корпорация "Иркут" планирует выйти на стройку с проектом центра кастомизации воздушных судов", — приводятся в сообщении слова Барабанова.

Генеральный директор "Промтех-Ульяновск" Олег Сиянчев рассказал полпреду, что для дальнейшего развития проекта компании ей выделен земельный участок, где планируется создать производство интерьеров для самолетов Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-214. В настоящее время проводятся переговоры по контракту с корпорацией "Иркут". Ориентировочный объем инвестиций по проекту — 1,5 миллиарда рублей.

Комаров также познакомился с работой индустриального парка "Заволжье". Как отметил первый заместитель генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Игорь Рябиков, сегодня в парке зарегистрированы 26 резидентов, которые реализуют 32 проекта.

По словам гендиректора одного из резидентов — наноцентра ULNANOTECH Дмитрия Пака, что в наноцентре размещается 10 технологических компаний, утверждено уже более 100 стартапов. При участии наноцентра и Корпорации развития удалось привлечь инвестора для строительства в Ульяновской области первого в России оптового ветропарка мощностью 35 Мвт и начать локализацию производства компонентов для ветроустановок. На базе наноцентра совместно с Ульяновским государственным техническим университетом созданы кафедры "Технологии ветроэнергетики", "Интернет вещей".

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