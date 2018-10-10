В торговле нарастают риски эскалации напряженности, заявил глава ВТО

НУСА ДУА (Индонезия), 10 окт – РИА Новости. Риски эскалации напряженности в мировой торговле нарастают, она будет оказывать значительное влияние на мировую экономику, считает генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

"Недавно возникла история, которая привлекает внимание, это напряженность в торговой системе. Она нарастает, у нас есть риск эскалации в дальнейшем. Это причина того, что мы можем видеть значительное влияние этой напряженности на мировую экономику", — сказал он на брифинге в рамках ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка.

Он отметил, что сегодня страны, входящие в ВТО, затрагивают около 98% мировой торговли. "Многосторонняя торговая система обеспечивает стабильность и предсказуемость, что сыграло ключевую роль, например, после кризиса 2008 года, когда мы могли бы видеть пик протекционизма, но не увидели его, потому что система работала должным образом", — добавил глава организации.

По его словам, тогда удалось обеспечить беспрецедентный рост экономики, развитие во всем мире и резкое сокращение бедности.

Азеведо добавил, что для сохранения такой же роли ВТО необходимы реформы внутри организации.