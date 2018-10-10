Володин предложил запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения кандидатур в совет директоров ЦБ РФ предложил депутатам подготовить законопроект о запрете выезда за рубеж недобросовестным банкирам.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также присутствовал на обсуждении кандидатур, обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной по вопросу наделения ЦБ правом направлять пограничникам списки недобросовестных банкиров и тем самым останавливать их выезд за рубеж.

В свою очередь Набиуллина напомнила, что регулятор уже предлагал внести соответствующие изменения в законодательство. "Просто когда банкиры уезжают за рубеж, и уже их оттуда экстрадировать достаточно тяжело, и когда активы выведены за рубеж, их оттуда тяжело вернуть, и, на мой взгляд, это абсолютно необходимое изменение. И я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли поддержать", — заявила Набиуллина.

"Владимир Вольфович, если у вас эта инициатива подготовлена, ее можно было бы внести. Центральный банк со своей стороны уже публично высказал поддержку данной инициативе", — заметил при этом Володин.

Ещё в прошлом году Набиуллина сообщала, что идея регулятора запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам продвигается сложно, приходится убеждать министерства и ведомства в необходимости такой меры. По закону выехать за границу сейчас не могут граждане РФ, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей по выплатам налогов, кредитов, штрафов, алиментов, а также по оплате за услуги ЖКХ.