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Экономика

Вологодчина направит на развитие Тарногского района более 330 млн рублей

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВологодская область. Архивное фотоВологодская область. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОЛОГДА, 10 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более 330 миллионов рублей будет направлено на ремонт и строительство дорожной инфраструктуры, объектов образования и спорта, здравоохранения и социальной сферы Тарногского района Вологодской области до конца 2020 года — это на 132 миллиона рублей больше нынешних объемов финансирования муниципалитета, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"Дополнительные средства будут направлены на ключевые объекты, необходимые для развития района. От эффективности реализации этих планов будет зависеть благополучие тарножан, поэтому мы готовы на 2019 и 2020 годы увеличить объем финансирования района почти на 132 миллиона рублей", — сказал губернатор.

По словам Кувшинникова, на ремонтные работы наиболее разрушенных участков автомобильной дороги "Костылево — Тарнога —Тотьма — Великий Устюг" будет направлено 100 миллионов рублей. "Еще 8,3 миллиона рублей запланировано на ремонт стадиона "Спортивное ядро" Тарногской средней школы, 7,8 миллиона рублей — на капитальный ремонт Тарногского центра культурного развития, 4,1 миллиона рублей — на приобретение аппарата УЗИ и маммографа для нужд Терногской ЦРБ, а также санитарных автомобилей для Верховского, Филимоновского, Шевденицкого ФАПов", — рассказал глава региона.

Пачки с денежными купюрами. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Кроме того, дополнительные средства будут направлены на ремонт моста в Верхнекокшеньгском Погосте — 3,6 миллиона рублей, на капитальный ремонт стационара и поликлиники — 2,6 миллиона рублей, на ремонт кровли Илезского Дома культуры — 2,5 миллиона рублей, на замену кровли Маркушевской основной общеобразовательной школы — 1,9 миллиона рублей, на капитальный ремонт Заборского Дома культуры в рамках программы "Сельский дом культуры" — 1,1 миллиона рублей и 451 тысячу рублей на строительство мини-катка в деревне Заречье Маркушевского сельского поселения.

"Еще один важный для района объект — Тарногская средняя школа, в которой обучаются 970 учеников. Два корпуса школы 1972 года постройки имеют степень износа почти 60%. Для их капитального ремонта в 2011 году была разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы, однако работы так и не начались. В ценах 2018 года стоимость капремонта двух корпусов и мастерских, полная замена инженерных сетей оценивается в 190 миллионов рублей. Это немалая сумма, но школа очень важна для района, поэтому ремонт в любом случае надо делать. Необходимо откорректировать проектно-сметную документацию с учетом новых ГОСТов, СНИПов и современных строительных технологий. Далее проект капитального ремонта мы вынесем на градостроительный совет и обсудим вместе с жителями района", — заключил глава региона.

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