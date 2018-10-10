Медведев оценил возможность производить вместе с Японией соевые продукты

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 20-й агропромышленной выставки Золотая осень в Москве. 10 октября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 20-й агропромышленной выставки Золотая осень в Москве. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил стенд делегации из Японии на выставке "Золотая осень", где обсудил возможность создания совместного производства.

Российского премьера встретил министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Такамори Ёсикава, который познакомил Медведева с японскими поварами и показал стенд, в том числе различную продукцию из сои.

Глава российского правительства отметил, что россияне полюбили соевые продукты. "Думаю, и производство совместное можно (создать)", — сказал Медведев.

Также премьеру продемонстрировали уже готовую фасованную здоровую продукцию. Медведев поблагодарил Ёсикаву и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве РФ и Японии. "Спасибо еще раз за визит", — сказал он.