Путин обсудит с правительством энергоснабжение регионов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 11 октября на совещании с правительством обсудит устойчивое энергоснабжение регионов РФ, в частности, Крыма, Калининграда и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля.

"В тот же день В. В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Добавляется, что основной темой встречи станет рассмотрение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладами на эту тему выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр энергетики России Александр Новак.

"Не менее важная задача в рамках того же плана – электрификация крупных транспортных коридоров, устойчивое энергоснабжение всех территорий (прежде всего Крыма, Севастополя, Калининграда и субъектов Дальнего Востока) и внедрение интеллектуальных систем управления сетями", — уточняется в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Отмечается, что комплексный план разработан во исполнение одного из пунктов указа президента РФ от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года". Исполнение плана должно обеспечить решение ряда важнейших задач, касающихся транспортной инфраструктуры: строительство и модернизацию автодорог по маршруту "Европа – Западный Китай", увеличение мощности морских портов, развитие Северного морского пути, формирование грузовых логистических центров, увеличение пропускной способности БАМа, Транссиба и т. д.