Центробанк будет аккуратно подходить к реформе ОСАГО, заявила Набиуллина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банк России будет аккуратно подходить к реформе ОСАГО, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы к реформе ОСАГО будем подходить аккуратно, потому что это социально чувствительная тема", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Мы серьезно занимаемся наведением порядка среди страховых компаний. После того как мы получили в свое ведение надзор за страховыми компаниями — это произошло в конце 2013 года, значительная часть компаний уже покинула рынок, к оставшимся компаниям ужесточаются требования и надзор", — добавила она.

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, реформа ОСАГО принципиально направлена на два аспекта. "Мы хотим, чтобы граждане покупали полисы легко и просто, не было никаких препон, навязываний, мошенничеств. Мы хотим, чтобы каждый автовладелец платил сам за себя, чтобы система субсидирования, которая сегодня заложена и законодательством, и подзаконными нормативными актами, серьезно снизилась. Аварийный водитель не должен получать некое возмещение фактически от тех водителей, которые водят машину аккуратно", — сказал он.

"С точки зрения "Росгосстраха" и других компаний, невозможно осуществлять мошеннические действия без поддержки внутри компании. Многие компании в 2018 году этой проблемой серьезно занялись. Мы видим, что они потратили 1 миллиард рублей внутренних средств на то, чтобы эту работу наладить", — сказал он, комментируя случаи и схемы мошенничества в страховании.

В настоящее время Минфин и ЦБ готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.