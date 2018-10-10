МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти РФ никогда не ставили своей целью сэкономить на повышении пенсионного возраста, заявила на заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Никогда ни президент страны, ни правительство РФ не ставили своей целью сэкономить на повышении пенсионного возраста. Принципиально речь всегда шла о другом: мы должны обеспечивать рост пенсий уровнем выше инфляции. И в этой связи все ресурсы, которые получит Пенсионный фонд (РФ) от повышения пенсионного возраста пойдут на увеличение пенсий действующим пенсионерам и последующим пенсионерам, которые будут выходить в последующие годы", — сказала она.

"Я категорически не приемлю позиции тех, кто высказывается, что президент внес поправки и в результате этого образовалась дыра в Пенсионном фонде. Такого нет", — продолжила вице-премьер, говоря о законопроекте, сохраняющем льготы по налогу на имущество и земельному налогу в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении, начиная с 2019 года, пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако президент РФ Владимир Путин предложил повысить его менее радикально — лишь до 60 лет, а также сохранить льготы для пенсионеров в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). В среду законопроект Путина о сохранении налоговых льгот был принят в первом чтении.