МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство РФ в бюджете на 2019-2021 годы сохранит имеющиеся меры поддержки аграриев, а также объемы финансирования отрасли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что, скажем прямо, аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все те инструменты, меры поддержки и объемы финансирования, которые в настоящий момент имеем", — добавил глава правительства.
Он также напомнил, что за шесть лет из федерального бюджета РФ в АПК было направлено 1,2 триллиона рублей. "Это, конечно, беспрецедентная сумма поддержки, которую никогда сельское хозяйство не получало", — указал Медведев.