МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство РФ в бюджете на 2019-2021 годы сохранит имеющиеся меры поддержки аграриев, а также объемы финансирования отрасли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На этот год мы предусмотрели более 250 миллиардов рублей федеральных средств. Сейчас идет работа над бюджетом следующего периода, на 2019 год и на два последующих года", — сказал Медведев, выступая на церемонии открытия российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что, скажем прямо, аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все те инструменты, меры поддержки и объемы финансирования, которые в настоящий момент имеем", — добавил глава правительства.

Он также напомнил, что за шесть лет из федерального бюджета РФ в АПК было направлено 1,2 триллиона рублей. "Это, конечно, беспрецедентная сумма поддержки, которую никогда сельское хозяйство не получало", — указал Медведев.