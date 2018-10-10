В Петербурге компании по переработке мусора могут получить налоговые льготы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении изменения в налоговое законодательство — мусороперерабатывающие предприятия планируется освободить от налога на имущество и земельного налога, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Автор инициативы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко предложил внести изменения в законы Санкт-Петербурга "О налоге на имущество организаций" и "О земельном налоге". В частности, организации, которые занимаются обработкой и утилизацией отходов, предлагается освободить от налога на имущество и земельного налога.

"Очевидно, что вопрос мусоропереработки является актуальным для Петербурга. Мы сталкиваемся с проблемой переполненности полигонов вокруг города, с проблемами запаха в Приморском районе и так далее. К сожалению, не только в Петербурге, но и во всей стране недостаточно развита отрасль мусоропереработки по сравнению с нашими европейскими коллегами. Мы много говорим о том, что нужно вводить раздельный сбор мусора, но даже если мы сподвигнем население на раздельное складирование бытовых отходов, у нас нет предприятий по переработке, что сведет на нет усилия по раздельному сбору", — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, предлагаемые изменения уменьшат налоговую нагрузку для мусороперерабатывающих предприятий.

"Переработка отходов, за исключением сжигания – это малорентабельный бизнес в настоящее время, и, соответственно, налоговую нагрузку на таких предпринимателей необходимо снижать. Предлагаемый законопроект делает первый шаг на этом пути", — отметил Тетердинко.