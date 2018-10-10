В Роснедрах назвали условие для выдачи БСК лицензии на разработку шиханов

УФА, 10 окт — РИА Новости. Роснедра готовы предоставить Башкирской содовой компании (БСК) лицензию на разработку горы Тратау, если с нее будет снят статус природного памятника, заявил журналистам заместитель начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Ренат Мухаметшин.

Ранее в БСК сообщали, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По данным предприятия, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тратау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"Мы, как лицензирующий орган, готовы предоставить документы компании на разработку горы Тратау, но для этого нужно выполнить одно из условий – снять особый статус с горы", — сказал журналистам Мухаметшин.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.