МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей агропромышленной выставки "Золотая осень — 2018", подчеркнув, что отечественное сельское хозяйство стало конкурентоспособной отраслью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет "Золотая осень" знакомит участников и гостей с достижениями и возможностями отечественного сельского хозяйства, которое за прошедшее время стало передовой и конкурентоспособной отраслью – с устойчивыми темпами роста и хорошими перспективами. О накопленном запасе прочности свидетельствует тот факт, что, несмотря на сложные погодные условия, в нынешнем сельскохозяйственном году наши аграрии смогли вновь показать достойные результаты", — говорится в телеграмме.

Президент РФ также отметил, что для того, чтобы закрепить эти тенденции и уверенно двигаться вперёд, необходимо уделять приоритетное внимание созданию современных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, модернизации парка сельхозтехники, а также широкому внедрению новейших технологий. Кроме того, важно инвестировать в отраслевую науку и подготовку квалифицированных специалистов и заботиться о людях, которые работают на земле и своим трудом вносят весомый вклад в укрепление экономического потенциала страны.

"Со своей стороны государство и впредь будет оказывать поддержку сельхозпроизводителям, аграрному сектору в целом", — добавил Путин.