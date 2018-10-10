Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в текущем году, — валовый сбор может составить порядка 68-69 миллионов тонн, сообщил журналистам глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев.

"(Урожай пшеницы будет. — Прим. ред.) в пределах 68-69 миллионов тонн", — сказал Чекмарев в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Предыдущий прогноз министерства по валовому сбору пшеницы составлял 64,4 миллиона тонн.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит 106 миллионов тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы.