Исследование показало, сколько россияне потратили на одежду в сентябре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Средний чек в магазинах одежды и обуви в предосенний период в этом году огорчил российских ритейлеров: темпы его сезонного роста с августа по сентябрь составили 40% против 60% годом ранее, следует из данных исследования компании "Платформа ОФД" группы Сбербанка. При этом в годовом выражении этот чек в сентябре сократился на 3%, отмечает компания.

"Если сопоставлять динамику сезонного роста среднего чека в предосенний период — с августа по сентябрь 2018 года — и за аналогичный период 2017 года, то очевидно снижение темпов сезонного роста данного показателя. Так, если с августа по сентябрь 2017 года сезонный рост среднего чека составил 60%, в этом году, с августа по сентябрь 2018 года – всего 40%", — отмечают аналитики компании.

Средний чек покупок в сегменте "одежда и обувь" в сентябре этого года составил 3800-3900 рублей, на 3% не дотянув до аналогичного показателя прошлого года. При этом число покупок выросло по сравнению с сентябрем прошлого года на 2%. В августе россияне были более щедрыми в годовом выражении: средний чек обогнал прошлогодние показатели на 10% и составил 2700-2800 рублей за один поход в магазин. Число покупок за год увеличилось на 5%.

Россияне стали придерживаться модели экономного потребления, охотятся за скидками и акционными предложениями ритейлеров, поэтому активнее совершают покупки в августе, чем в сентябре, полагают в компании. Сезонное снижение числа покупок с августа по сентябрь, как в прошлом году, так и в текущем, составило порядка 50%, отмечают там.

"Одним из пиковых периодов продаж одежды и обуви становится август, когда идет активная подготовка детей к школе, к деловому сезону и осенне-зимнему периоду, что также совпадает с периодом завершения летнего отпускного сезона, когда возникает необходимость обновить гардероб. Такой период скидок и акционных предложений со стороны ритейла кажется потребителю наиболее комфортным для совершения покупок", — заключили эксперты.

"Платформа ОФД" — оператор фискальных данных, который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с онлайн-касс в ФНС.