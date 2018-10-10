От "Малины" до "Бензовоза". Как не стать жертвой программ лояльности

Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей в банке ВТБ в Москве

Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей в банке ВТБ в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Компания "Лоялти партнерс восток", владелец и оператор карт лояльности "Малина", обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. У шести миллионов клиентов, не подозревавших о проблемах ЛПВ, пропали бонусные баллы на огромные суммы. Почему обанкротилась крупнейшая в России программа лояльности и как не стать жертвой других подобных проектов — в материале РИА Новости.

Хорошее начало

Одни держатели карт "Малина" жалуются, что у них заморожены несколько тысяч баллов, другие говорят о десятках и сотнях тысяч. По оценкам экспертов, общая сумма пропавших бонусов составляет миллиарды рублей. Впрочем, многие специалисты предрекали программе крах еще в самом ее начале.

Инициатором запуска "Малины" выступил холдинг "Ростик групп", владеющий ресторанами IL Патио, "Планета суши", "Американский бар и гриль", T.G.I. Friday’s, кофейнями Costa Coffee.

С середины 2004 года вице-президент по маркетингу "Ростик групп" Эрик Барре вел переговоры с хозяевами и руководителями крупных российских компаний о выпуске общей карты лояльности. За основу предлагалось взять Карту почетного гостя, действовавшую в ресторанах "Ростик".

К началу 2005-го сформировался пул участников проекта, куда вошли "Ростик групп", "Аптечная сеть 36,6", "Вымпелком" и сеть заправок ТНК-BP. Чуть позже для управления программой лояльности "Малина" учредили компанию "Лоялти партнерc восток" (ЛПВ), которую возглавил Эрик Барре.

ЛПВ полностью принадлежит кипрской компании CSI Loyalty Partners Ltd с уставным капиталом в два миллиона долларов, ее учредителями и совладельцами стали четыре компании — участники проекта.

Расти, моя "Малина"

В первый год выпустили более двух миллионов карт, на которые начислили свыше 500 миллионов баллов. По условиям программы накопившиеся бонусы конвертировались в деньги (по курсу 20 баллов за один рубль) или обменивались на товары из каталога "Малины".

Доход ЛПВ складывался из денежных средств, полученных от участников программы за начисленные клиентам баллы, а также платы за информацию о клиентах.

В договоре "Малины" с компаниями-партнерами был пункт о передаче "демографических и любых других данных, содержащихся в анкете участника", информации о покупках клиентами товаров компании-партнера и прочих сведений.

К программе постоянно присоединялись новые партнеры — Ozon, Райффайзенбанк, "Иль де ботэ", Тинькофф банк и другие. Экспертам "Малина" все больше напоминала басню про лебедя, рака и щуку — участники проекта были слишком разными и имели собственные представления о лояльности потребителей.

Эти опасения оправдались: партнеры вскоре разочаровались в своем детище.

Распад коалиции

В 2012 году "Лоялти партнерс восток" отчиталась о выручке в размере 714 миллионов рублей и чистой прибыли в четыре миллиона рублей. В том же году один из соучредителей CSI Loyalty Partners "Вымпелком" продал свою долю в компании и вышел из проекта.

В 2014-м новым партнером "Малины" стала "Роснефть", купившая ТНК-BP. Вскоре компания тоже покинула проект — ее представители объяснили, что за время работы программы "Малина" инвестиции ТНК-ВР намного превышали вклад других участников, несмотря на обещанный паритет.

Примерно в то же время "Ростикс" объявил о перезапуске своей программы "Почетный гость" в виде мобильного приложения, прекратив работу с "Малиной".

Дольше всех продержался Тинькофф банк, завершив партнерство с проектом лишь прошлым летом. При этом банк сообщил: "Накопленные бонусные баллы по картам "Малина" сохраняются, их можно потратить на покупку товаров в каталоге партнера". Другими словами — по всем вопросам использования бонусов "Малины" обращайтесь в ЛПВ.

"Малина" тогда опубликовала на своем интернет-портале информацию о "временных трудностях". Но затем с сайта пропал каталог товаров, приобретаемых за бонусы. А вскоре перестала открываться и сама веб-страница.

Потратить накопленные бонусы клиенты "Малины" уже не могли.

От "Малины" к "Бензовозу"

Похоже, точкой невозврата для "Малины" стал июль 2016 года, когда CSI Loyalty Partners Ltd известила кипрского регулятора об изменениях в составе акционеров. Подробности не раскрываются, однако СМИ указывали на гендиректора ЛПВ Сергея Бородина как на нового владельца компании. Все отцы-основатели "Малины" из проекта ушли.

А через несколько месяцев один из сотрудников "Лоялти партнерc восток" сообщил в фейсбуке, что половина сотрудников компании занимается проектом "Бензовоз" — картой лояльности для автомобилистов с начислением бонусов при покупке бензина.

Формально никакой связи между двумя проектами нет. Оператор "Бензовоза" — ООО "Группа компаний МЛН", ее гендиректор — Александр Евгеньевич Хрипунов.

Однако гендиректор "Лоялти партнерc восток" Сергей Бородин активно пиарит "Бензовоз"в фейсбуке и постоянно публикует новости об этом проекте, причем зачастую от своего имени.

Вот запись от 14 июня (орфография и пунктуация сохранены): "Решил переписать свой пост… похоже что у всех игроков Сборной России есть наша карта!!))) Блиииин что то я и мои маркетологи этого не ожидали!!! Но от слов не отказываюсь! Оле!!!" Речь идет о рекламной акции "Бензовоза" — за каждый забитый гол российской сборной давать дополнительный процент скидки на бензин по бонусной карте "Бензовоз". Пост Бородина опубликован с подписью "Ваш бензовоз".

Восьмого марта гендиректор ЛПВ перепостил примечательное заявление Hummer (орфография и пунктуация сохранены): "Сергей Бородин генеральный директор компании "Лоялити партнерс" программы лояльности МАЛИНА и Бензовоз знает как важно иметь запасную батарейку в мороз!" То есть Бородина называют руководителем и "Малины", и "Бензовоза". При этом с февраля 2017 года он вообще не упоминает о проекте "Малина".

Гендиректор "Лоялти партнерc восток" не сообщил даже, что в сентябре его компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Техника безопасности

История краха "Малины" — хороший урок всем клиентам программ лояльности. Но в первую очередь на произошедшее стоит обратить внимание владельцам карт "Бензовоз".

Дело не только в том, что за обоими проектами, вероятно, стоят одни и те же люди. Есть еще целый ряд тревожных симптомов.

Во-первых, уставный капитал оператора "Бензовоза" — ООО "Группа компаний МЛН" — всего десять тысяч рублей.

Во-вторых, 99% МЛН принадлежат кипрской фирме "Зелиандо лтд", зарегистрированной в Пафосе по тому же адресу, что и офис юридической компании G. Prodromou Associates LLC, занимающейся регистрацией офшорок.

В-третьих, "Группа компаний МЛН" в Москве прописана по адресу массовой регистрации (Измайловский бульвар, дом 58, пом. I, ком. 18) вместе с двумя сотнями других компаний.

В-четвертых, по данным ФНС, за 2017 год доходы МЛН составили 12,2 миллиона рублей, а расходы — 16,9 миллиона рублей. Таким образом, компания понесла убытки почти в пять миллионов.

Это неудивительно, если учесть, что крупнейшие партнеры "Бензовоза" из числа указанных на сайте проекта — "Газпромнефть", Shell и Circle K — об этих картах не упоминают. Мало того, все они развивают собственные программы лояльности: "Газпромнефть" — "Нам по пути", Shell — Clubsmart, а Circle K — Extra Club.

Это не значит, что от карт "Бензовоза" следует немедленно избавиться. Пока где-то их принимают, глупо отказываться от возможности сэкономить деньги. Тем более при нынешних ценах на бензин.

Достаточно соблюдать пару простых правил. Первое: вносите деньги на "Бензовоз" непосредственно перед покупкой бензина, предварительно убедившись, что на этой конкретной АЗС карты принимают. Второе: не копите бонусы — реализуйте их при первой же возможности.