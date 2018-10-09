Проект нижегородской стратегии развития направили в Минэкономразвития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Проект стратегии социально-экономического развития Нижегородской области направлен на согласование в Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

В разработке проекта стратегии развития региона приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. По поручению Никитина летом в регионе была проведена широкая общественная экспертиза проекта. Состоялось 39 территориальных сессий и 15 отраслевых стратегических сессий. В общей сложности более 500 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе стратегии, внесено порядка 8 тысяч предложений и инициатив. Более тысячи из них нашли отражение в итоговой версии, которая была вынесена на голосование 9 сентября. За стратегию проголосовали более 502 тысяч жителей.

"По словам главы Нижегородской области, документ будет рассмотрен федеральными органами исполнительной власти на предмет соответствия приоритетам и целям социально-экономического развития Российской Федерации по различным направлениям: образование, наука, культура, спорт, здравоохранение, социальная защита охрана окружающей среды и другие", — говорится в сообщении.

Никитин подчеркнул, что стратегия развития региона — это конкретный план действий, и он будет лично контролировать исполнение заявленных в ней проектов.

"Нижегородцы провели масштабную работу – сформирован главный стратегический документ области, и для нас очень важно получать обратную связь от жителей в процессе его реализации. При этом, безусловно, оформление юридического статуса документа требует прохождения определенного цикла бюрократических процедур, согласования с федеральным центром", — приводит пресс-служба слова Никитина.

После рассмотрения проекта в федеральных органах исполнительной власти стратегия будет утверждена постановлением правительства Нижегородской области. Отмечается, что проект документа положительно оценили целый ряд крупных федеральных организаций, в частности АСИ, Росатом, Минстрой и ЖКХ РФ.

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