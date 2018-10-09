Китай уже в октябре может стать крупнейшим импортером газа, заявили в МЭА

ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости. Мировой рынок газа переживает период трансформации, ключевым моментом в котором является рост спроса со стороны Китая; так, уже в октябре КНР может стать первым по величине импортером газа в мире, опередив по данному показателю Японию, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Рынок природного газа переживает период трансформации. И в этом есть три ключевых момента. Во-первых, Китай. Он огромными шагами идет к тому, чтобы стать ключевым игроком на рынке газа", — сказал Бирол в ходе выступления на Oil & Money Conference в Лондоне.

"В этом году в октябре, а если не в октябре, то в ноябре, Китай станет первым по величине импортером газа в мире, опередив Японию. А в следующем году разница между ними усилится", — продолжил он.

Вторым ключевым моментом, считает Бирол, становится рост производства СПГ со стороны США. Так, по оценке агентства, в следующие 5 лет на Соединенные Штаты придется около 75% роста предложения на рынке сжиженного природного газа. Таким образом, США войдут в тройку крупнейших поставщиков СПГ вместе с Катаром и Австралией.

"В-третьих, когда мы говорим о потреблении газа, то сразу думаем о промышленном секторе… Промышленный сектор становится ключевым драйвером роста спроса на газ в мире, опережая сектор электроэнергетики", — также отметил глава МЭА.

В то же время Бирол предупредил о существующих рисках для роста спроса на газ. В частности, "аппетит потребителей" может умерить возможный рост цен на "голубое топливо", считает глава МЭА.