Китай уже в октябре может стать крупнейшим импортером газа, заявили в МЭА

ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости. Мировой рынок газа переживает период трансформации, ключевым моментом в котором является рост спроса со стороны Китая; так, уже в октябре КНР может стать первым по величине импортером газа в мире, опередив по данному показателю Японию, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
"В этом году в октябре, а если не в октябре, то в ноябре, Китай станет первым по величине импортером газа в мире, опередив Японию. А в следующем году разница между ними усилится", — продолжил он.
Вторым ключевым моментом, считает Бирол, становится рост производства СПГ со стороны США. Так, по оценке агентства, в следующие 5 лет на Соединенные Штаты придется около 75% роста предложения на рынке сжиженного природного газа. Таким образом, США войдут в тройку крупнейших поставщиков СПГ вместе с Катаром и Австралией.
В то же время Бирол предупредил о существующих рисках для роста спроса на газ. В частности, "аппетит потребителей" может умерить возможный рост цен на "голубое топливо", считает глава МЭА.