Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна на 2018 год

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 10 окт — РИА Новости. Урожай зерна в России в 2018 году составит 106 миллионов тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В целом планируем собрать (в 2018 году — ред.) в чистом весе 106 миллионов тонн зерна, что на уровне показателя госпрограммы и несколько выше, чем в среднем за 10 лет", — сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Ранее Минсельхоз ожидал, что урожай зерна в текущем году составит 105 миллионов тонн.