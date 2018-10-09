Глава Пензенской области проконтролирует строительство проблемных домов

ПЕНЗА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично в режиме онлайн через веб-камеры будет контролировать ход достройки проблемных домов в Пензе, сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор распорядился вывести на монитор в рабочем кабинете вид с видеокамер, установленных на строительных площадках достраивающихся многоквартирных домов. Он поручил установить камеры таким образом, чтобы глава региона мог в режиме онлайн контролировать ход работ", — говорится в сообщении.

Глава региона во вторник посетил площадки шести проблемных домов, на трех из которых новыми застройщиками уже ведутся работы. По данным пресс-службы, пять домов ОАО "Пензастрой" переданы для достройки компаниям ООО "ИСГ "Энтазис", ООО "Новое решение", ООО "ПКФ "Термодом", ООО "Пенза-Стройком" и АО "Пензтисиз", а один дом АО "Декор-трейд" достраивает ООО "Пензенский строитель". Взамен по областному закону новые застройщики могут рассчитывать на предоставлением им земельных участков.

Белозерцев в ходе совещаний на стройплощадках призвал застройщиков "опережающими темпами достроить жилые объекты". "Люди ждут своих квартир, дома с долевым участием нужно достраивать как можно скорее", — цитирует губернатора его пресс-служба.

По его словам, к собственникам нежилых помещений на первых этажах проблемных домов необходим особый подход. "Предприниматели готовы доплатить за достройку данных площадей, будет справедливо предоставить им это право, чтобы после сдачи жилых объектов в эксплуатацию они могли пользоваться приобретенными помещениями. При этом граждане — участники долевого строительства — находятся в другом положении: как я и говорил прежде, достраивать жилые объекты мы будем без привлечения средств дольщиков", — подчеркнул Белозерцев.

Он напомнил, что пензенские дольщики с этого года вправе обратиться за компенсацией за аренду временного жилья на период достройки проблемных домов, но пока поступило лишь пять таких заявок.