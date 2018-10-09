Глава Минсельхоза рассказал об ущербе аграриев от ЧС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в России в текущем году в 22 регионах оценивается в 6,6 миллиарда рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания по вопросу развития сельского хозяйства.

По словам министра, из-за неблагоприятных погодных условий сроки сева в ряде регионов сдвинулись на 2-3 недели, что повлияло на объемы урожая и сроки уборки.

"В результате погодных условий, наводнений или града режим чрезвычайной ситуации введен в 26 регионах. На сегодняшний день экспертная оценка проведена по 22 регионам. Сумма ущерба, причиненного аграриям, составила 6,6 миллиарда рублей", — сказал Патрушев. Он отметил, что при формировании федерального бюджета на 2018 год на возмещение ущерба аграриям были заложены средства в размере 1,89 миллиарда рублей.

"В правительстве РФ рассматривается вопрос совершенствования механизма оказания поддержки пострадавшим в результате ЧС сельхозтоваропроизводителям, предложенный министерством сельского хозяйства, а именно возмещение 100% ущерба застрахованным и 50% — незастрахованным аграриям", — сообщил глава Минсельхоза.

Он также отметил, что данный механизм будет способствовать стимулированию агрострахования. "Это потребует выделения дополнительных средств в объеме 1,5 миллиарда рублей. Прошу нас поддержать в части выделения дополнительных средств и в том подходе, который мы предлагаем учитывать при компенсации ущерба от ЧС", — сказал Патрушев.