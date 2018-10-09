Путин рассказал о росте экспорта сельхозпродукции

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ за семь месяцев 2018 года вырос до 13 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За 7 месяцев текущего года аграрный экспорт вырос еще почти на треть, до 13 миллиардов долларов",- сказал Путин на совещании по вопросам развития сельского хозяйства.

Как отметил российский лидер, два десятилетия назад страна вынуждена была закупать зерно за границей, а сейчас РФ занимает второе место в мире по поставкам зерновых.