Путин назвал прорывным рост объема производства сельхозпродукции в России

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост объема производства сельхозпродукции в России за последние пять лет более чем на пятую долю можно без преувеличения назвать прорывом.

"В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует позитивную динамику, за пять лет объем производства сельхозпродукции вырос более чем на 20%. Вот это и называется прорыв, вот это и называется — без всякого преувеличения — рывок вперед", — заявил Путин во вторник на совещании по развитию сельского хозяйства.