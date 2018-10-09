Путин назвал объем господдержки производителей сельхозтехники

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт – РИА Новости. Программа по субсидированию производства сельскохозяйственной техники нуждается в продолжении как минимум еще в течение пяти лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что программа требует около 8 миллиардов рублей в год, и вопрос ее финансирования нужно проработать с Минфином.

Медведев в ходе общения с рабочими сельхозпредприятия "Рассвет", где также присутствовал и Путин, рассказал, что правительство РФ выделило "весьма приличные деньги" — в общей сложности около 35 миллиардов рублей за последние пять лет — на субсидирование производства сельхозтехники. "Но нам еще нужно, Владимир Владимирович, может быть еще лет пять, не меньше, субсидировать производство сельхозтехники для того, чтобы восстановить выбывающие виды сельхозтехники, парк, в том числе для растениеводства и для садоводства. То есть еще пять лет обязательно эту программу нужно продолжать", — обратился к Путину премьер.

Президент отметил, что, по экспертным оценкам, с учетом того, что уже сделано, "прежних объемов не нужно, но нужно где-то до 8 миллиардов в год". "Министерство наверняка об этом знает, нужно тоже прорабатывать с Минфином, положить председателю (правительства — ред.). Я думаю, Дмитрий Анатольевич поддержит", — сказал Путин.

К Путину и Медведеву также обратились с просьбой поддержать появление отечественной малой сельхозтехники. На просьбу поспособствовать появлению отечественной садовой техники Путин ответил: "Это реально всем хочется: и вам, и нам. Это все зависит от рынка. Мы в последнее время… выделяем достаточно много на субсидирование производства сельхозтехники. Поэтому за несколько последних лет производство отечественной сельхозтехники увеличилось у нас в три раза. Мы впервые даже начали продавать ее на экспорт".

"Но для того, чтобы линейку, номенклатуру расширять, нужно, чтобы был спрос на эту технику. Садов не было в таком количестве. Понимаете, в чем дело? Куда выпускать, если садов не было, у нас все завозилось из европейских стран? Теперь, когда все это появилось, когда все это делается, появляется рынок для сбыта подобной техники", — продолжил он.

Медведев не исключил субсидирование производства и малой сельхозтехники. "Мы сконцентрировались на крупных машинах — на комбайнах, на снегоуборочных машинах, они реально у нас хорошие, абсолютно конкурентоспособные… Но вот малой техники у нас пока не так много. Надо будет посмотреть и программу субсидировать, наладить, чтобы выпускали побольше", — отметил премьер.