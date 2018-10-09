Путин назвал объем господдержки производителей сельхозтехники

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт – РИА Новости. Программа по субсидированию производства сельскохозяйственной техники нуждается в продолжении как минимум еще в течение пяти лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что программа требует около 8 миллиардов рублей в год, и вопрос ее финансирования нужно проработать с Минфином.
Президент отметил, что, по экспертным оценкам, с учетом того, что уже сделано, "прежних объемов не нужно, но нужно где-то до 8 миллиардов в год". "Министерство наверняка об этом знает, нужно тоже прорабатывать с Минфином, положить председателю (правительства — ред.). Я думаю, Дмитрий Анатольевич поддержит", — сказал Путин.
К Путину и Медведеву также обратились с просьбой поддержать появление отечественной малой сельхозтехники. На просьбу поспособствовать появлению отечественной садовой техники Путин ответил: "Это реально всем хочется: и вам, и нам. Это все зависит от рынка. Мы в последнее время… выделяем достаточно много на субсидирование производства сельхозтехники. Поэтому за несколько последних лет производство отечественной сельхозтехники увеличилось у нас в три раза. Мы впервые даже начали продавать ее на экспорт".
Медведев не исключил субсидирование производства и малой сельхозтехники. "Мы сконцентрировались на крупных машинах — на комбайнах, на снегоуборочных машинах, они реально у нас хорошие, абсолютно конкурентоспособные… Но вот малой техники у нас пока не так много. Надо будет посмотреть и программу субсидировать, наладить, чтобы выпускали побольше", — отметил премьер.