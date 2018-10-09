Путин призвал сельское хозяйство к сотрудничеству с высшей школой

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания программы кооперации сельскохозяйственной науки и производства.

"Мы все время настраиваем бизнес-объединения, и целые бизнес-программы сейчас выстроены работы с высшей школой. Надо, чтобы и в сельском хозяйстве так же было: должна быть целая программа сотрудничества между сельхозпроизводством, высшей и средней школой", — сказал Путин в ходе общения с рабочими во время посещения яблоневых садов сельхозпредприятия "Рассвет".

В свою очередь, общавшийся вместе с Путиным с селянами премьер-министр Дмитрий Медведев добавил, что такую программу следует распространить и на колледжи.

"В чем проблема еще сельскохозяйственных вузов? У них очень устаревшая материальная база у многих. Нужно, чтобы там были современные комбайны, тракторы, холодильники", — сказал Медведев, отметив, что это как как раз и является делом бизнесменов в данном случае.

Президент РФ, говоря о практически смысле таких программ, отметил их колоссальный потенциал.

"Возможности могут открыться совершенно фантастические, особенно при исследованиях в области биологии и генетики. Это касается и животноводства", — сказал Путин.