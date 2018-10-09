Путин рассказал о мерах по удержанию цен на нефтепродукты

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Правительство РФ будет и дальше принимать меры по удержанию роста цен на нефтепродукты, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками сельхозпредприятия "Рассвет".

"Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает, и будет предпринимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим", — сказал Путин, отметив, что "все это связано с растущими ценами на нефть, как ни странно".

В этой связи президент обратился к нефтяным компаниям.

"Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но тоже, мы, Дмитрий Анатольевич, неоднократно это обсуждали, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо. Но мы с ними в контакте, в постоянном диалоге, они относятся в целом с пониманием. Я думаю, мы не бросим эту тему, даже не беспокойтесь", — добавил Путин, имея в виду рост цен на ГСМ.

Медведев дополнил, что правительство РФ в этом году дополнительно выделило 5 миллиардов рублей на покупку горюче-смазочных материалов отечественными хозяйствами. Путин уточнил, что уже 3,5 миллиарда доведены до конечного получателя.

"А все пять миллиардов уже перечислили в регионы. Поэтому надо поскорее развернуться, чтобы до предприятий дошло это", — сказал Путин, отметив важность удержания роста цен на ГСМ.

Медведев также не исключил, что возможна и дополнительная финансовая помощь. "На самом деле, мы когда говорили про эту пятерку, говорили, что если будет сложно, можно немного и добавить будет. Просто нужно посмотреть, и мы об этом изначально договаривались, я и Минсельхозу говорил, и Минфину", — заявил премьер.