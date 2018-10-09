Вологодчина снизит до 50 млн рублей порог инвестиций для льгот по налогам

ВОЛОГДА, 9 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Власти Вологодчины с 2019 года снизят со 100 до 50 миллионов рублей порог инвестиций в приоритетные инвестпроекты, необходимый для получения новыми организациями-инвесторами льготы по налогу на имущество, сообщила РИА Новости заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

"Соответствующий законопроект уже одобрен правительством области, и предполагает новый формат льгот по налогу на имущество для организаций-инвесторов приоритетных инвестпроектов. Это создаст в регионе комфортный и конкурентоспособный налоговый режим", — отметила Артамонова.

По ее словам, если раньше для получения льготы по налогу на имущество инвестору требовалось вложить в проект минимум 100 миллионов рублей, то в будущем будет достаточно 50 миллионов рублей. Организации, вкладывающие в основные средства от 50 до 500 миллионов рублей, освобождаются от региональных налогов на три года.

"Также впервые вводится "зональный" подход при установлении сроков действия льгот для работающих на Вологодчине инвесторов. Наибольшая поддержка им будет оказана в восточных районах области, где из-за удаленности от центра они работают в менее выгодных экономических условиях — это Бабушкинский, Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Нюксенский, Тарногский и Тотемский районы. Там срок предоставления налоговых льгот составит от пяти до восьми лет в зависимости от объема инвестиций", — добавила Артамонова.

Замгубернатора отметила, что, кроме того, с двух до восьми лет предлагается увеличить льготный период для организаций в сфере сельского хозяйства и обрабатывающего производства, реализующих инвестпроекты на сумму свыше 100 миллионов рублей. Вводится и новая льгота для развития традиционных отраслей экономики: сельского хозяйства, пищевой промышленности, деревообработки, машиностроения. Инвесторов в эти отрасли, вложивших в основные средства не менее 10 миллионов рублей, освободят от уплаты налога на имущество на срок до шести лет.

Порог вложений для крупных инвесторов устанавливается в размере семи миллиардов рублей. В эту сумму включаются расходы по строительству, приобретению и модернизации основных средств. Полностью от налога на имущество освободят тех, кто модернизирует производство на 90% и более. Срок действия льготы — пять лет, добавила Артамонова.