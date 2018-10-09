Цена на нефть выросла до 84,61 доллара за баррель

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, трейдеры реагируют на сокращение добычи сырья в Мексиканском заливе в связи с ураганом "Майкл" и новости о снижении экспорта иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.22 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% — до 84,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61%, до 74,74 доллара за баррель.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило в понедельник, что в связи с приближением урагана "Майкл" добыча нефти на территории Мексиканского залива в США сокращена на 19%, то есть на 324,19 тысячи баррелей в день, газа — на 284 миллиона кубических футов (11% от общей добычи в регионе). Как сообщают СМИ, компании Anadarko Petroleum, Exxon Mobil, BP и BHP Billiton эвакуировали сотрудников.

Новые данные о продолжающемся снижении экспорта нефти из Ирана также поддерживают цены на нефть. Так, данные отслеживания судов Refinitiv Eikon говорят о том, что в первую неделю октября Иран экспортировал всего 1,1 миллиона баррелей в день нефти, а источник агентства в нефтяном секторе заявил, что этот показатель был даже ниже 1 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона баррелей в сутки в сентябре. При этом еще в апреле, за месяц до того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении иранских санкций, Иран поставлял на мировой рынок примерно 2,5 миллиона баррелей нефти в день.

Во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Блумберг ТВ заявил, что крупным производителям нефти стоит увеличить добычу сырья, чтобы "успокоить рынки". "Спрос (на нефть — ред.) очень высок, и мы теряем большой объем нефти из Венесуэлы и Ирана", — отметил Бироль.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.