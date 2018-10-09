Москва и Минск выработают формулу цены на газ до 2025 года

МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Минск и Москва к июлю 2019 года подготовят документ о формировании цены на российский газ для Белоруссии до 2025 года, заявил во вторник глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинно российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Кроме того, Минск погасил 726 миллионов долларов долга за поставленный газ и получил более низкую цену на газ на 2018 и 2019 годы — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

"В настоящее время во исполнение поручений вице-премьеров двух стран созданы рабочие группы РФ и Республикой Беларусь с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить и внести предложения… по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года. Там же могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы", — сказал Каранкевич журналистам.

По его словам, с учетом двусторонних договоренностей, достигнутых в апреле 2017 года, "такой документ должен быть подготовлен до 1 июля 2019 года".

Ранее Минск и Москва обсуждали вопрос о формуле цены на российский газ для Минска в 2020–2024 годах. До этого стороны согласовали формулу цены на газ в 2018–2019 годах, затем на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС. Сообщалось, что Белоруссия хотела бы до 1 июля 2019 года договориться с Россией по данному вопросу.