Решение о сроках запуска Крымского титана примут в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Решение о возможном возобновлении работы филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске — завода "крымский Титан" будет принято в пятницу, 12 октября, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.
Он добавил, что в принципе выступает за возобновление работы завода при условии безопасности его деятельности. Неизвестной на данный момент остается и сумма, в которую оценивается ущерб здоровью людей и природе из-за химических выбросов на севере полуострова. На выезд детей из зоны ЧС на оздоровление в течение трех недель в сентябре потребовалось 76 миллионов рублей, эти средства были взяты из крымского бюджета.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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