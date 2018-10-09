Решение о сроках запуска Крымского титана примут в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Решение о возможном возобновлении работы филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске — завода "крымский Титан" будет принято в пятницу, 12 октября, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.

"До пятницы планируем согласовать "дорожную карту" с Росприроднадзором, Минэкологии и природных ресурсов РФ, МЧС. С местными подразделениями федеральных органов власти согласована, отправлена в Москву. Решение будет принято в пятницу", — сказал Аксенов.

Он добавил, что в принципе выступает за возобновление работы завода при условии безопасности его деятельности. Неизвестной на данный момент остается и сумма, в которую оценивается ущерб здоровью людей и природе из-за химических выбросов на севере полуострова. На выезд детей из зоны ЧС на оздоровление в течение трех недель в сентябре потребовалось 76 миллионов рублей, эти средства были взяты из крымского бюджета.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" был остановлен. Власти вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения на три недели.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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