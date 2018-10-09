Новак рассказал о приоритетном варианте продолжения "Турецкого потока"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Продолжение второй нитки "Турецкого потока" в Европу через Болгарию и Австрию является приоритетным вариантом, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Есть разные варианты, маршруты. У нас есть вариант – это Греция – Италия. Есть вариант поставок газа через Турцию в Болгарию, соответственно дальше Сербия, Венгрия и в Австрию", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели.

"Сейчас идет расширение газотранспортной инфраструктуры в этих странах. И, конечно, для нас сегодня наиболее приоритетным является, безусловно, направление в сторону Болгарии и Австрии. Со всеми странами этими подписаны дорожные карты развития газотранспортной инфраструктуры. И там сроки все синхронизированы в целом со строительством "Турецкого потока", — отметил он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером мероприятия.