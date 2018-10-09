Новак рассказал, когда пойдет газ по обеим ниткам "Турецкого потока"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Газ по обеим ниткам "Турецкого потока" может пойти к 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Что касается "Турецкого потока", его строительство идет в соответствии с утвержденными планами. Как вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта. И все идет по графику. К 1 января 2020 года можно будет подавать газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам, общей мощностью 31,5 миллиарда кубических метров газа", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" планирует через два месяца завершить строительство морской части "Турецкого потока". В июне Миллер говорил, что "Турецкий поток" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство из России в Турцию газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером мероприятия.