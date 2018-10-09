Матвиенко предлагает активнее использовать потенциал российских инвесторов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает важным наряду с привлечением внимания зарубежного бизнеса, активнее использовать потенциал российских инвесторов.

"Мы с каким-то особым придыханием говорим о зарубежных инвестициях. Важно привлекать их, но не надо забывать огромный внутренний инвестиционный потенциал и нашего отечественного бизнеса", — отметила Матвиенко, выступая во вторник на Инвестиционном форуме.

Парламентарий рассказала, что периодически встречается с представителями крупного бизнеса. "Говорю — ребят, пора из Лондона подтягиваться на родину, подтягивать ресурсы. Они говорят: мы готовы это сделать, но пусть государство заявит мощно о том, что оно заинтересовано в нас, пусть государство предложит нам крупные инвестиционные инфраструктурные и иные проекты, в которых оно заинтересовано, даст нам долгосрочные гарантии неизменности своей политики, пусть с нами говорят, как нужно говорить с инвесторами", — сказала законодатель.

Спикер также отметила, что бизнес заинтересован в стабильной социальной, экономической, политической ситуации в стране.