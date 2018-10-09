Новак заявил, что Россия может стать наблюдателем в ОПЕК

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия не планирует вступать в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но может стать в ней наблюдателем, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мне кажется, в этом нет необходимости и целесообразности. Это накладывает определенные обязательства, и мы никогда не являлись ОПЕК", — прокомментировал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах РЭН вопрос о вступлении России в ряды ОПЕК.

Новак также напомнил, что ОПЕК существует уже 50 лет. По его словам, те инструменты по стабилизации рынка нефти, которые сегодня используются в рамках сотрудничества со странами ОПЕК+ "вполне работоспособные".

"При этом мы не имеем юридических обязательств, которые довольно-таки сложные и, на мой взгляд, в этом даже нет необходимости, потому что есть, например, такое предложение, как рассмотреть участие России в качестве наблюдателя в организации ОПЕК производителей-экспортеров. Такое предложение действительно рассматривается, но никаких решений пока не принято. Здесь нужно все очень серьезно взвесить", — добавил министр.

О предложении ОПЕК в адрес России стать страной-наблюдателем в организации стало известно в июне. Новак тогда сказал, что РФ его внимательно изучит.

Миссия ОПЕК заключается в координации нефтяной политики стран-членов организации, а также в стабилизации нефтяных рынков с целью обеспечения эффективного, экономического и регулярного снабжения нефтью потребителей. В ОПЕК входят пятнадцать стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Иран, Ирак, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия.

Российская энергетическая неделя (РЭН) прошла в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" являлась информационным партнером мероприятия.