В Татарстане ожидают валовый сбор зерна на уровне 3,9 миллиона тонн

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Земледельцы Татарстана в 2018 году собрали 3,7 миллиона тонн зерна, с учётом продолжающегося сбора кукурузы на зерно валовый сбор ожидается на уровне 3,9 миллиона тонн против 5,2 миллиона тонн в пошлом году, сообщил вице-премьер Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.

Ранее Ахметов сообщал, что в Татарстане валовый сбор зерна в этом году будет значительно ниже прошлогоднего. Основная причина снижения сбора зерна в республике – засуха, охватившая несколько регионов Поволжья. В частности, по информации министра, в Татарстане засуха была зафиксирована в 17 районах, где выпало менее 70 миллиметров осадков при среднемноголетних значениях 170 миллиметров.

По итогам 2017 года земледельцы республики получили самый высокий за последние 7 лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.

"И министерство сельского хозяйства, и весь агропромышленный коллектив перед собой ставил задачи в этом году повторить рекордный результат года прошедшего по земледелию. Но природа внесла свои поправки… У нас сегодня 3,7 миллиона тонн валового сбора зерна, ещё более 50 тысяч гектаров кукурузы. С учетом уборки кукурузы на зерно у нас 3,9 миллиона тонн ожидается валовый сбор зерна", — сказал Ахметов на брифинге в правительстве республики.

Министр отметил, что в республике с 2010 года накоплен достаточный опыт достижения неплохих результатов в земледелии даже в засушливые годы. В этом году, по его словам, весь вегетационный период (с апреля по июль) выпала лишь половина от среднемноголетних норм осадков. "Конечно, при таких условиях рассчитывать на 5 миллионов тонн зерна было невозможно, хотя мы все технологические приемы старались проводить своевременно и качественно", — сказал он.

При этом Ахметов подчеркнул, что в этом году зерно очень качественное – при стандарте влажности 13,5% оно поступало с влажностью 10-12%, поэтому зачетный вес будет значительно выше предполагаемого. К тому же, по его информации, в этом году складывается достаточно хорошая цена на зерно на рынке. Лидером по валовому сбору зерна в республике в этом году является Актанышский район – 151 тысяча тонн.

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