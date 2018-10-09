Твиты Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти, заявил Новак

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эмоциональные всплески, высказывания, твиты со стороны президента США Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти, в итоге сегодняшняя цена несколько завышена из-за эмоций участников рынка, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам форума "Российская энергетическая неделя".

Ведущая напомнила Новаку о фразе президента РФ Владимира Путина, которую он произнес на пленарной сессии форума — "если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало".

"Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, — они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает: как действовать, что будет в будущем. Например, вот та цена, которая на сегодняшний день формируется на рынке, на мой взгляд, она несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков", — прокомментировал Новак.

"Мы, кстати, на панельной сессии, которая была здесь, на полях Российской энергетической недели, где участвовали и министр Саудовской Аравии, и генсек ОПЕК, все говорили о том, что на сегодня не столько баланс спроса и предложения формирует цены мировых нефтяных рынков, сколько те эмоции, которые присутствуют сегодня среди участников рынка. И то, о чем вы спросили, — это одна из причин", — добавил министр.

Президент США Дональд Трамп в своей официальном аккаунте в Twitter уже дважды обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером мероприятия.