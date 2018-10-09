Цифровизацию образования и медицины обсудят на форуме ИНФОТЕХ в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 9 окт — РИА Новости. Вопросы цифровизации образования, здравоохранения и подготовки кадров, информационной и кибербезопасности обсудят участники XI цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2018", который пройдет в Тюмени 10 и 11 октября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

По его словам, за два дня участники и гости форума-выставки смогут посетить 12 дискуссионных площадок и круглых столов, десять интерактивных мастер-классов и более 50 выставочных стендов, на каждом из которых будут представлены трендовые цифровые технологии.

"Цифровые технологии — уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения во всех сферах. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора или совсем избегать их", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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