Россия не попала в ловушку политического кризиса, заявил Медведев

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. России удалось не попасть в ловушку политического кризиса, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" для журнала "Вопросы экономики".

По его словам, власти смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, а также избежали кризиса банковской системы.

"У нас устойчивый бюджет, низкий государственный долг, причем госдолг, номинированный в иностранной валюте (несущий валютные риски), чрезвычайно мал", — написал Медведев.

Образование и наука

Также в статье премьер поднял вопросы образования, здравоохранения и соцзащиты.

Премьер считает, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров.

Кроме того, он коснулся темы научных исследований. По его словам, нынешняя структура расходов на разработки неприемлема. Медведев отметил, что в России бюджетные средства покрывают две трети этих трат, а в развитых странах такой же процент приходится на частные инвестиции.

"Важнейшая функция государства состоит не в прямом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего технологического регулирования, своего рода привлекательного технологического офшора для реализации передовых решений", — написал Медведев.

Также он указал на важность повышения квалификации работающих людей. По его мнению, это своего рода индикатор движения экономики вперед.

Как отметил Медведев, в стране каждый работник в среднем повышает свою квалификацию раз в пять лет, а с учетом международного опыта этот показатель должен быть в два-три раза выше.

Здравоохранение и телемедицина

Говоря о здравоохранении, премьер заявил, что нужно повышать качество оказания медицинских услуг. Он также пообещал, что к 2022 году во всех населенных пунктах России будет доступна первичная медико-санитарная помощь.

К 2024 году, по его словам, планируется довести укомплектованность врачей в подразделениях, оказывающих медпомощь амбулаторно, до 95%.

При этом он отметил, что персонализация работы здравоохранения подразумевает под собой профилактику и лечение заболеваний, а также разработки персонализированных препаратов для лечения.

Кроме того, Медведев считает важным развивать телемедицину не только в удаленных местах, но и в мегаполисах.

"Благодаря этой технологии возникает новый рынок, объем которого, по прогнозам, уже в ближайшие годы превысит миллиард долларов. Но все же социальный аспект тут сегодня самый важный", — считает премьер.

Борьба с бедностью и адресность соцзащиты

В своей статье он коснулся темы адресности соцпомощи в борьбе с бедностью.

Премьер привел статистику, в которой говорится, что уровень бедности, который составлял более 30% в 1990-е годы, сократился к 2012 году до 10,7%, но сейчас вновь возрос до 13,2%.

Медведев считает, что адресность — это главный вектор модернизации системы социальной защиты. Благодаря этому получится оказывать поддержку тем, кто "самостоятельно не может решить свои социально-экономические проблемы, то есть уязвимым социальным группам".

Так, по его мнению, необходима информационная платформа, которая не только поможет в борьбе с бедностью, но и определит причины ее появления.

Медведев отметил, что реальным шагом в этом направлении стало создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения.