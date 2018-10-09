Цена на нефть выросла до 84,31 доллара за баррель

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Цены на нефть растут во вторник на фоне новых свидетельств снижения экспорта сырья из Ирана в преддверии вступления в силу санкций США против страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 84,31 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,43%, до 74,61 доллара за баррель.

Поддержку ценам "черного золота" во вторник оказывают новые данные о продолжающемся снижении экспорта нефти из Ирана в начале октября. Так, данные отслеживания судов Refinitiv Eikon говорят о том, что в первую неделю октября Иран экспортировал всего 1,1 миллиона баррелей в день нефти, а источник агентства в нефтяном секторе заявил, что этот показатель был даже ниже 1 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона баррелей в сутки в сентябре. При этом еще в апреле, за месяц до того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении иранских санкций, Иран поставлял на мировой рынок примерно 2,5 миллиона баррелей нефти в день.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, ожидаются с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

"Поставки нефти из Ирана быстро снижаются, и уже через месяц рынку предстоит проверить обещание Саудовской Аравии заместить выбывающие объемы сырья с рынка", — считают аналитики J.P.Morgan.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в пятницу заявил, что королевство последовало просьбе США и вместе с партнерами по соглашению ОПЕК+ нарастило добычу вдвое больше, чем иранской нефти уже убыло с рынка. На это заявление министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал в понедельник, что нефтяной рынок не поверит заявлениям Эр-Рияда о покрытии дефицита сырья на мировом рынке.