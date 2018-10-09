Рост ВВП еврозоны в 2018 году достигнет 2%, считают в МВФ

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2018 году на 0,2 процентного пункта – до 2%, говорится в октябрьском прогнозе фонда World Economic Outlook.

Прогноз по росту экономики еврозоны на 2019 год при этом сохранен на прежнем уровне — 1,9% ВВП.

Прогноз на 2018 год по росту крупнейшей экономики ЕС – Германии понижен на 0,3 процентного пункта, до 1,9%. Прогноз на 2019 год снижен по сравнению с июльским отчетом на 0,2 пункта — тоже до 1,9%.

Среди рисков для экономического роста ЕС аналитики фонда упоминают торговые войны США и переговоры по выходу Британии из ЕС. При этом для Соединённого Королевства прогноз остался прежним: рост на 1,4% и 1,5% в 2018 и 2019 годах.