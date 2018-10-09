ВВП Китая увеличится в 2019 году на 6,2%, считают в МВФ

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентных пункта — до 6,2%, следует из регулярного обзора по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

Прогноз на 2018 год остался прежним — рост составит 6,6% ВВП.

Аналитики фонда поясняют, что во многом понижение прогноза связано с торговыми войнами между крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем.

"Несмотря на нынешнюю динамику спроса, мы снизили наш прогноз роста в 2019 году для США в связи с недавно принятыми пошлинами на широкий спектр импорта из Китая и ответных мер Китая. Ожидается, что рост в 2019 в Китае тоже замедлится", — сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.

Он оговорился при этом, что благодаря проводимой внутренней политике, властям Китая, вероятно, удастся предотвратить более серьёзные последствия для экономики страны.