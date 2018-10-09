МВФ понизил прогноз по росту ВВП США в 2019 году

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП США из-за торгового противостояния с Китаем, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

Прогноз по росту ВВП США в 2018 год сохранен на уровне 2,9%, а на 2019-й снижен на 0,2 процентных пунктов — до 2,5%.

"Несмотря на нынешнюю динамику спроса, мы снизили наш прогноз роста в 2019 году для США в связи с недавно принятыми пошлинами на широкий спектр импорта из Китая и ответных мер Китая", — сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.