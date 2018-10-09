МВФ скорректировал прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы — до 69,38 и 68,76 доллара за баррель соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Прогноз средней цены нефти на 2018 год снижен на 0,85 доллара, на 2019 год — на 0,23 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была 52,81 доллара в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 69,38 доллара за баррель в 2018 году и 68,76 долларов за баррель в 2019 году", — говорится в докладе фонда.

В июле МВФ существенно повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год — до 70,23 доллара за баррель. Прогноз средней цены нефти на 2019 год также был повышен — до 68,99 долларов.