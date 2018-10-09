МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 процентных пункта — до 1,8%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

В апрельском и июльском прогнозах МВФ писал, что российская экономика вырастет на 1,7% в 2018 году и на 1,5% в 2019-м.

Однако в октябрьском прогнозе фонд ожидает от российской экономки роста в 2019 году уже на 1,8%. Прогноз на рост российского ВВП в 2018 году не изменился — 1,7%.

Во многом изменение прогноза на 2019 год связано с ростом цен на энергоносители, следует из объяснений фонда.

"Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть", — сказал главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.