РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Путин и Медведев обсудят на Ставрополье развитие сельского хозяйства

0210
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев и Владимир Путин. Архивное фотоДмитрий Медведев и Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник посетят Ставрополье, где проведут совещание по развитию сельского хозяйства, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ. 29 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Путин отметил рост в промышленности и сельском хозяйстве
"На совещании планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Медведев также осмотрят яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия "Рассвет", где ознакомятся с процессом сбора урожая и пообщаются с работниками компании, добавляется в сообщении.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев отметил высокие темпы роста агропромышленного комплекса в России
Цель по развитию сельского хозяйства заложена в майском указе. Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Минсельхоз РФ планирует увеличить экспорт сельхозпродукции из России до 50 миллиардов долларов к 2024 году.

Расходы на следующую трехлетку

Что касается расходов бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году, то они запланированы на уровне 241,446 миллиарда рублей. Финансирование госпрограммы из бюджета в 2020 году запланировано на уровне 241,63 миллиарда рублей, в 2021 году — 229,412 миллиарда рублей.

Полевые работы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Правительство одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве
При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" планируется направить 583,2 миллиона рублей в 2019 году, 510 миллионов рублей – в 2020 году, а в 2021 году 4,7 миллиарда, из них 4,2 миллиарда – на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта по международной кооперации и экспорту (капитальные вложения в объекты госсобственности).

Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК запланированы на уровне 41,6 миллиарда рублей в 2019 году, 35,5 миллиарда рублей в 2020 году и 28,5 миллиарда рублей – в 2021 году. На техническую модернизацию АПК с 2019 по 2021 год планируется направлять ежегодно по 2 миллиарда рублей, и эти средства предназначены для субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

На программу льготного кредитования аграриев планируется направить 79,1 миллиарда рублей в 2019 году, 85,4 миллиарда рублей в 2020 году и 82,8 миллиарда рублей в 2021 году. Предполагается, что на субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства будет заложено с 2019 по 2021 год по 11,3 миллиарда рублей ежегодно, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – по 7,96 миллиарда.

Ботритис серый
CC BY-SA 3.0 / Ninjatacoshell / Botrytis cinerea conidiophores magnified 3.5X. Identified using Barnett, H. L. & Hunter, B. B.
"Умное сельское хозяйство": как накормить мир с помощью новых технологий
На подпрограмму "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" планируется направить 58,1 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 году 58,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 52,97 миллиарда рублей. На научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК заложено 480,5 миллиона рублей в 2019 году, 485,9 миллиона рублей в 2020 году и 491,2 миллиона рублей в 2021 году.

В свою очередь, на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ в 2019 году может быть направлено 13,842 миллиарда рублей, в 2020 году — 13,524 миллиарда рублей, в 2021 году — 12,207 миллиарда рублей. В том числе, на развитие аквакультуры — 2,2 миллиарда рублей в 2019 году, 2,3 миллиарда рублей в 2020 году и 2,4 миллиарда рублей – в 2021 году. На подпрограмму "Наука и инновации" предусматривается 5,4 миллиарда рублей в 2019 году, 5,5 миллиарда рублей в 2020 году и 4,4 миллиарда рублей — в 2021 году.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена