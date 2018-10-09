Путин и Медведев обсудят на Ставрополье развитие сельского хозяйства

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник посетят Ставрополье, где проведут совещание по развитию сельского хозяйства, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

"На совещании планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Медведев также осмотрят яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия "Рассвет", где ознакомятся с процессом сбора урожая и пообщаются с работниками компании, добавляется в сообщении.

Цель по развитию сельского хозяйства заложена в майском указе. Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Минсельхоз РФ планирует увеличить экспорт сельхозпродукции из России до 50 миллиардов долларов к 2024 году.

Расходы на следующую трехлетку



Что касается расходов бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году, то они запланированы на уровне 241,446 миллиарда рублей. Финансирование госпрограммы из бюджета в 2020 году запланировано на уровне 241,63 миллиарда рублей, в 2021 году — 229,412 миллиарда рублей.

При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" планируется направить 583,2 миллиона рублей в 2019 году, 510 миллионов рублей – в 2020 году, а в 2021 году 4,7 миллиарда, из них 4,2 миллиарда – на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта по международной кооперации и экспорту (капитальные вложения в объекты госсобственности).

Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК запланированы на уровне 41,6 миллиарда рублей в 2019 году, 35,5 миллиарда рублей в 2020 году и 28,5 миллиарда рублей – в 2021 году. На техническую модернизацию АПК с 2019 по 2021 год планируется направлять ежегодно по 2 миллиарда рублей, и эти средства предназначены для субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

На программу льготного кредитования аграриев планируется направить 79,1 миллиарда рублей в 2019 году, 85,4 миллиарда рублей в 2020 году и 82,8 миллиарда рублей в 2021 году. Предполагается, что на субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства будет заложено с 2019 по 2021 год по 11,3 миллиарда рублей ежегодно, на субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – по 7,96 миллиарда.

На подпрограмму "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" планируется направить 58,1 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 году 58,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 52,97 миллиарда рублей. На научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК заложено 480,5 миллиона рублей в 2019 году, 485,9 миллиона рублей в 2020 году и 491,2 миллиона рублей в 2021 году.

В свою очередь, на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ в 2019 году может быть направлено 13,842 миллиарда рублей, в 2020 году — 13,524 миллиарда рублей, в 2021 году — 12,207 миллиарда рублей. В том числе, на развитие аквакультуры — 2,2 миллиарда рублей в 2019 году, 2,3 миллиарда рублей в 2020 году и 2,4 миллиарда рублей – в 2021 году. На подпрограмму "Наука и инновации" предусматривается 5,4 миллиарда рублей в 2019 году, 5,5 миллиарда рублей в 2020 году и 4,4 миллиарда рублей — в 2021 году.