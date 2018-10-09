Нефтяники эвакуируют персонал в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл"

МЕХИКО, 9 окт — РИА Новости. Нефтегазовые компании сворачивают добычу в Мексиканском заливе и эвакуируют персонал в связи с ураганом "Майкл", остановлена добыча 19% нефти на территории залива в США, сообщило бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

По последним данным, эвакуирован персонал с десяти платформ, добыча нефти сокращена на 324,19 тысячи баррелей в день, газа – на 284 миллиона кубических футов (11% от общей добычи в регионе).

Как сообщают СМИ, эвакуировали сотрудников компании Anadarko Petroleum, Exxon Mobil, BP и BHP Billiton.

Ранее в понедельник тропический шторм "Майкл" превратился в ураган. Сейчас он находится примерно в 400 километрах от южной части Флориды и в 200 километрах от мексиканского курортного города Канкун. Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час. Метеорологи ожидают, что ураган усилится.